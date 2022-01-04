الأربعاء 1 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 5 يناير 2022 |
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النيابة المصرية تنشربعض نتائج تحقيقها في قضية انتحار بسنت

منذ 31 دقيقة

بسنت شلبي

المصري اليوم
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كشفت النيابة العامة المصرية عن جوانب من التحقيق في قضية انتحار الفتاة بسنت خالد شلبي على خلفية نشر صور مفبركة لها مسّت كرامتها.

وأشارت النيابة إلى أنها “سألت والد الفتاة وشقيقتها فتواترت أقوالهما حول أن اثنين اخترقا هاتف المجني عليها وحصلا منه على صورها الشخصية ووضعاها على جسد فتاة عارية ونشراها بالقرية بعد أن حاولا إرغامها بتلك الصور وتهديدها بنشرها لممارسة الرذيلة معهما، فلم تنصع لهما”.

وتابعت أن والد الضحية “قدم في التحقيقات وحدة تخزين تضمنت الصور المنسوبة للمتوفاة، كما وقدمت شقيقتها هاتف الضحية المحمول ورسالة تركتها قبيل وفاتها أكدت فيها أن الصور لا تخصها”.

ولفتت إلى أنها “طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وتقرير الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المتوفاة لبيان سبب وفاتها، كما كلفت الجهة الفنية المختصة بفحص الصور المنسوبة للمتوفاة وهاتفها المحمول بيانا للحقيقة”.

وتابعت أنه “ورد إليها محضر من الشرطة أفاد بورود معلومات عن استخدام الشخصين اللذين اتهمهما والد المتوفاة صورها الشخصية وابتزازها بها، مما عرضها لضغط نفسي دفعها للانتحار، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، وأخطرت اليوم بتنفيذ قرارها بالضبط، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة لاستجوابهما”.

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