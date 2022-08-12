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الهام شاهين لـ جورج وسوف: حمدلله على سلامة سلطان الطرب

منذ 13 دقيقة
الهام شاهين

الهام شاهين

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وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة للفنان جورج وسوف، بعد الظهور الأول له في حفل ضمن فعاليات مهرجان “الفحيص” بالأردن، عقب جراحة استئصال اللحمية على الأوتار الصوتية.

وشاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها ومتابعيها صورة تجمعها بالفنان جورج وسوف، وعلقت على الصورة قائلة: “الفنان الكبير جورج وسوف أبدع في حفلته بمهرجان الفحيص بالأردن.. حمدلله على سلامة سلطان الطرب”.

وأثارت الصورة التي نشرتها “شاهين” القلق حول الحالة الصحية للفنان جورج وسوف، الذي ظهر بوزن زائد، وهو ما برره البعض بأنه طبيعي نتيجة للعملية التي خضع لها مؤخرًا.

وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية “ياه ع الزمن” التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف، والأغنية كتبها الشاعر أحمد المالكى وقدمها بإحساس مختلف، حيث وصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب.

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