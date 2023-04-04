الهلال السوداني يتّهم جماهير الأهلي بـ "العنصريّة".. ويتوعّد بتقديم شكوى

اتّهم نادي الهلال السوداني جماهير الأهلي المصري بالعنصرية خلال مباراة الفريقين يوم السبت في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أنه ينوي التقدم بشكوى إلى الاتحادين الدولي والأفريقي.

هذا وفاز الأهلي المصري في المباراة على الهلال السوداني بثلاثة أهداف من دون رد ليتأهل إلى الدور الثاني من البطولة، بينما غادر الأخير من دور المجموعات.

واتهمت إدارة الهلال في بيان رسمي جماهير الأهلي بالخروج عن الروح الرياضية وإعلاء الخطاب العنصري، إذ زعمت أنّ جماهير الأهلي هتفت بهتافات عنصرية تجاه اللاعبين خلال المباراة.

وواصل: وقام مجلس إدارة الهلال ومن فترة مبكرة بمخاطبة “كاف” محذرًا من عواقب ما سيحدث مدعمًا ذلك بشواهد كانت واضحة تشير لخطاب الكراهية والعنصرية والإساءات البذيئة، وطالب بلعب المباراة خلف الأبواب المغلقة مع توفير الحماية لبعثة الهلال وهو ما رفضه الاتحاد الأفريقي.

وأتبع بيان الهلال: فتح مجلس الإدارة قنوات الاتصال مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وسنقدم إليه الشكوى، وتمت ترجمة كل هذه الألفاظ وتم توثيقها بكل اللغات وستكون في الساعات القليلة المقبلة على طاولة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي.