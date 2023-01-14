الهلال ينافس النصر على ضم مودريتش

أبدى نادي الهلال السعودي اهتمامه بالتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، وفق ما كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن الهلال انضم لمنافسه النصر الذي أبدى رغبته سابقًا في التعاقد مع مودريتش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تداولت عدة تقارير، الفترة الماضية، أخبارًا حول اهتمام النصر أيضًا بالتعاقد مع مودريتش والمدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ونغولو كانتي بعد حسم التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وينتهي عقد مودريتش صاحب الـ37 عامًا، مع ريال مدريد، في صيف 2023، ويعرف لوكا أنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في جيله، وأعظم لاعب كرة قدم كرواتي عبر التاريخ، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم في سبتمبر 2018.

وانضم مودريتش لريال مدريد، في 2012، قادمًا من توتنهام مقابل 35 مليون يورو، وشارك الموسم الحالي مع الميرنغي في 21 مباراة سجل فيها 5 أهداف، وصنع 2، وبالمجمل لعب لريال مدريد 457 مباراة سجل فيها 36 هدفًا، وصنع 74.

ونال مودريتش جائزتي الكرة الذهبية وTHE BEST، العام 2018، وحقق مع ريال مدريد عدة إنجازات أبرزها الفوز بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 في كأس العالم للأندية، و4 في كأس السوبر الأوروبي، و3 في الدوري الإسباني.

وسبق لمودريتش اللعب للعديد من الأندية مثل دينامو زغرب، زرينيسكي موستار (إعارة)، إنتر زابرشيتش (إعارة)، توتنهام هوتسبير، كما يشارك منتخب بلاده منذ 2006.

يذكر أن نادي الهلال ممنوع من تسجيل لاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من قبل غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي على خلفية قضية النصر ضد الهلال ولاعبه محمد كنو.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره العدالة، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن.