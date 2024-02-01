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الهند تطلق سراح "حمامة التجسس".. بعد 8 أشهر من حبسها

منذ ساعة واحدة
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أطلقت الشرطة الهندية سراح “حمامة تجسس صينية”، مشتبه بها، بعد احتجازها 8 أشهر في البرية، حسبما ذكرت وكالة أنباء “برس ترست أوف إنديا”.

وبدأت أزمة الحمامة في مايو الماضي عندما تم الإمساك بها بالقرب من ميناء في مومباي مع ربط حلقتين في ساقيها، وكتب بهما كلمات تبدو صينية.

واشتبهت الشرطة في تورط الحمامة بالتجسس، واحتجزتها وأرسلتها في وقت لاحق إلى مستشفى “باي ساكارباي دينشو بيتي” للحيوانات في مومباي.

وفي النهاية، تبين أن الحمامة من طيور السباقات في تايوان، وهربت وشقت طريقها إلى الهند.

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشتبه فيها الشرطة الهندية في طائر
.
وكانت أطلقت سلطات الشطر الهندي من كشمير حمامة مملوكة لصياد باكستاني عام 2020 بعد أن خلص تحقيق أن الطائر- الذي حلق عبر الحدود المدججة بالسلاح بين الدولتين المسلحتين نوويا- لم يكن جاسوسا.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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