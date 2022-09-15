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الهولندية جاكي جرونين تنضم إلى سيدات سان جيرمان

منذ 4 دقائق
جاكي جرونين

جاكي جرونين

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توصل فريقا باريس سان جيرمان المنافس في الدوري النسائي الفرنسي لكرة القدم ومانشستر يونايتد الإنجليزي لاتفاق تنتقل بمقتضاه لاعبة الوسط الهولندية الدولية جاكي جرونين إلى نادي العاصمة الفرنسية.

وارتبطت جرونين مع سان جيرمان بعقد لمدة ثلاثة أعوام بعد أن شاركت في 60 مباراة في جميع المنافسات مع يونايتد منذ انضمامها إليه في 2019.

كما سبق للاعبة الهولندية (27 عاما) اللعب في صفوف تشيلسي اللندني.

وقالت جرونين عبر الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان “ألعب في كافة أنحاء الملعب وأجيد التمرير لكني أقوم بالتحامات أيضا.

“أعتقد أنني أشكل خليطا جيدا يجمع بين الدفاع والهجوم”.

وشاركت جرونين أيضا في 92 مباراة دولية مع منتخب هولندا وأحرزت تسعة أهداف.

    المصدر :
  • رويترز

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