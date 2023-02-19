الأحد 28 رجب 1444 ﻫ - 19 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الهولندية فيمكه بول تكسر الزمن العالمي لسباق 400 متر داخل القاعات

منذ 11 ثانية
فيمكه بول

فيمكه بول

A A A
طباعة المقال

كسرت فيمكه بول الزمن العالمي لسباق 400 متر داخل القاعات عندما حققت زمنا قدره 49.26 ثانية في بطولة هولندا اليوم الأحد لتحطم أحد أكثر الأرقام القياسية صمودا في ألعاب القوى.

وتفوقت بول على الرقم السابق الذي سجلته التشيكية يارميلا كراتوتشفيلوفا والبالغ 49.59 ثانية في السابع من مارس آذار 1982.

وقالت العداءة البالغ عمرها 22 عاما الحاصلة على برونزية سباق 400 متر في أولمبياد طوكيو خلف الأمريكيتين سيدني ماكلوجلين ودليلة محمد “بفضل هذه الجماهير كسرت الزمن العالمي.

“لم يسبق أن حضر هذا العدد من الجماهير هنا. عندما عبرت خط النهاية كنت واثقة من أن الزمن العالمي أصبح ملكي بسبب احتفالات الجماهير”.

وما زالت الألمانية ماريتا كوخ تملك الزمن العالمي لسباق 400 خارج القاعات والبالغ 47.60 ثانية والذي حققته في 1985.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

فيلم كل شيء هادئ على الجبهة الغربية
فيلم ألماني يتصدر ترشيحات جوائز "بافتا" البريطانية
صورة من الفيديو
شاهد.. حكم يتلقى "علقة ساخنة" من لاعبات في مباراة نسائية
ألفارو رودريغيز
من هو مهاجم ريال مدريد الجديد الملقب بـ"الثور" ؟!

الأكثر قراءة

حسن نصرالله
انت سيد الانهيارات.. ارحل يا حسن!
شعار شكة آبل
بالصور.. شاهد أولى التسريبات لهاتف آيفون 15 برو
الدولار
كم بلغ دولار السوق السوداء؟