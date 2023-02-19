الهولندية فيمكه بول تكسر الزمن العالمي لسباق 400 متر داخل القاعات

كسرت فيمكه بول الزمن العالمي لسباق 400 متر داخل القاعات عندما حققت زمنا قدره 49.26 ثانية في بطولة هولندا اليوم الأحد لتحطم أحد أكثر الأرقام القياسية صمودا في ألعاب القوى.

وتفوقت بول على الرقم السابق الذي سجلته التشيكية يارميلا كراتوتشفيلوفا والبالغ 49.59 ثانية في السابع من مارس آذار 1982.

وقالت العداءة البالغ عمرها 22 عاما الحاصلة على برونزية سباق 400 متر في أولمبياد طوكيو خلف الأمريكيتين سيدني ماكلوجلين ودليلة محمد “بفضل هذه الجماهير كسرت الزمن العالمي.

“لم يسبق أن حضر هذا العدد من الجماهير هنا. عندما عبرت خط النهاية كنت واثقة من أن الزمن العالمي أصبح ملكي بسبب احتفالات الجماهير”.

وما زالت الألمانية ماريتا كوخ تملك الزمن العالمي لسباق 400 خارج القاعات والبالغ 47.60 ثانية والذي حققته في 1985.