الهولندي فرستابن يفوز بسباق جائزة فرنسا الكبرى

فاز الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول بسباق جائزة فرنسا الكبرى ببطولة العالم فورمولا 1 للسيارات الأحد، مستفيدا من تعرض منافسه شارل لوكلير لحادث، ليقطع خطوة نحو الفوز بلقبه الثاني.

واحتل البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، وسائق مرسيدس المركز الثاني في ظهوره رقم 300 بسباق للجائزة الكبرى، وجاء زميله ومواطنه جورج راسل في المركز الثالث، ليصعد ثنائي مرسيدس إلى منصة التتويج في السباق ذاته لأول مرة هذا الموسم.

وخرج لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو من السباق بينما كان يحتل المركز الأول بعد تعرضه لحادث في اللفة 18.

وأقيم السباق وسط طقس حار، وحقق فرستابن فوزه السابع هذا الموسم وانتصاره رقم 27 في مسيرته.

وبات فرستابن يتقدم في بطولة العالم بفارق 63 نقطة، وهو ما يزيد على نقاط الفوز بسباقين، عن أقرب منافسيه لوكلير قبل عشرة سباقات على الوصول إلى خط نهاية الموسم.

وقال السائق الهولندي البالغ عمره 24 عاما، الذي فاز في الحلبة ذاتها العام الماضي “أعتقد أننا تحلينا بسرعة كبيرة من البداية. كنت أفرض الضغط على شارل”.

وتصدر لوكلير السباق من البداية بوضوح، وجاء فرستابن خلفه، لكنه احتاج إلى ست لفات قبل أن يقترب لمحاولة التجاوز.

ورغم أن فرستابن كان يقلص الفارق في المسارات المستقيمة، امتلك لوكلير أفضلية في المنعطفات وحافظ على الصدارة.

وبدا أن سائق فيراري يعاني بسبب مشكلة بالإطارات، وتوقف فرستابن في حارة الصيانة لأول مرة، قبل أن يتغير كل شيء في اللفة 18.

وصرخ سائق فيراري بسبب شعوره بالغضب والإحباط عبر دائرة الاتصال الداخلية بعدما استدارت سيارته في المنعطف واصطدم بحاجز الإطارات في المنعطف 11.

وألقى سائق موناكو باللوم فقط على نفسه في هذا الحادث.

وكان لوكلير يتصدر بطولة العالم بفارق 46 نقطة عن فرستابن في وقت مبكر من الموسم، لكنه ارتكب خطأ جديدا كلفه الكثير.

وقال لوكلير لمحطة سكاي سبورتس التلفزيونية “كنت أقول إني أقدم أفضل مستوياتي خلال مسيرتي، لكن إذا واصلت ارتكاب هذه الأخطاء، فلن تكون هناك فائدة من الأداء بهذا المستوى العالي”.

وأضاف سائق فيراري “أفقد الكثير جدا من النقاط”.

* سيارة الأمان

دخلت سيارة الأمان لفترة قصيرة، لكن بعد ذلك سيطر فرستابن على السباق وحافظ على الإطارات دون أي مشكلة، ليعزز تصدره للترتيب.

وخسر سيرجيو بيريز سائق رد بول المنافسة مع سائقي مرسيدس، حيث تجاوزه هاميلتون في البداية، وتفوق عليه راسل قبل ثلاث لفات من النهاية، ولم يتغير الأمر مع استخدام سيارة الأمان الافتراضية.

واشتكى السائق المكسيكي عبر دائرة الاتصال الداخلية أن راسل اجتاز حدود الحلبة.

وجاء كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز الخامس، بعدما انطلق من الصف الخلفي بسبب عقوبة تتعلق بالمحرك، ونجح في التقدم في الترتيب، ونال نقطة إضافية لتسجيل أسرع لفة.

وكان بوسع ساينز أن ينهي السباق في مركز أفضل لكنه تعرض لعقوبة التأخير خمس ثوان بسبب خروج غير آمن من حارة الصيانة.

واحتل فرناندو ألونسو سائق ألبين المركز السادس على حساب لاندو نوريس سائق مكلارين سابع الترتيب.

وحصل إستيبان أوكون سائق ألبين على المركز الثامن، ثم جاء دانييل ريكاردو سائق مكلارين تاسعا، واحتل لانس سترول سائق أستون مارتن المركز العاشر وحصد نقطة واحدة.