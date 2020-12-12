الهيكل المعدني الغامض يظهر من جديد في بولندا

يتواصل مسلسل ظهور الهيكل المعدني الغامض، ظهر في محيط نهر فيستولا بالعاصمة البولندية مسلّة معدنية غامضة، شبيهة بتلك التي اكتُشِفَت في فبعد قارتي أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا ,

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أشخاصاً كانوا يمارسون رياضة الهرولة الصباحية في محاذاة النهر أبلغوا عن مشاهدتهم هذه المسلّة.

وبلغ طول المسلّة الفضية اللون 3 أمتار، وقد غرست في الرمل على مقربة من جسر في محيط النهر.

وأوضحت السلطات البلدية في صفحتها على شبكة “فيسبوك” أن “قطعة غامضة وغير مألوفة ظهرت على الضفة اليمين” للنهر.

وكان نصب مماثل قد اكتشف في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني في صحراء يوتا في الولايات المتحدة قبل أن يختفي بعد أيّام.

وظهرت مسلّات أخرى بعد بضعة أيّام في رومانيا وبريطانيا وهولندا، بحسب وسائل إعلام.

وحققت هذه الاكتشافات الغريبة انتشاراً كبيراً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقد توقف كثر عند أوجه الشبه مع المسلّات الغريبة من خارج كوكبنا في فيلم ستانلي كوبريك “2001، أوديسي الفضاء”.

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم “ذي موست فايمس أرتيست” وتتخذ مقرا لها بولاية نيومكسيكو الأمريكية، مسؤوليتها عن وضع المسلّة في يوتا، ونشرت صورة للعمل عبر “أنستقرام” وطرحته للبيع بسعر 45 ألف دولار، لكنها أوضحت أن لا علاقة لها بالمسلّات المكتشفة في رومانيا وبريطانيا وهولندا.