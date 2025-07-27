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الوداع الأخير.. إليكم تفاصيل جنازة زياد الرحباني

منذ 55 دقيقة
زياد الرحباني

زياد الرحباني

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أعلنت عائلة الرحباني عن موعد جنازة الفنّان الراحل زياد، الذي سيشيع غدا الإثنين إلى مثواه الأخير، بعد أن فارق الحياة، صباح السبت، عن عمرٍ يناهز 69 عامًا.

ونعت العائلة فقيدها وأوضحت أن موعد صلاة الجنازة سيكون في كنيسة «رقاد السيدة» في المحيدثة، بكفيا في لبنان، في الرابعة بعد ظهر غدا الإثنين.

وسينتقل نعش زياد غدا من مستشفى الخوري في منطقة الحمراء وسط بيروت، إلى بلدة بكفيا في المتن، حيث سيقام قداس في الكنيسة.

ومن المتوقع أن تلقي النجمة اللبنانية فيروز نظرة الوداع الأخيرة على نجلها.

كما ستُقام مراسم العزاء في الكنيسة نفسها، يوم الاثنين من الساعة 11 صباحا حتى السادسة مساء، ويُستأنف استقبال المعزّين في اليوم التالي، الثلاثاء، في التوقيت ذاته، بحسب تقارير محلية.

هذا وأعلن مستشفى خوري، حيث خضع زياد الرحباني للعلاج، في بيان رسمي، أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح أمس، “فارق زياد عاصي الرحباني الحياة. وقد تم إبلاغ العائلة الكريمة على الفور”.

وأضاف المستشفى: “إن القدر شاء أن يرحل هذا الفنان الاستثنائي، الذي شكّل بصمة فارقة في تاريخ الفن والمسرح والموسيقى اللبنانية”.

وعانى زياد الرحباني من صراع طويل مع المرض، وتحديدا تليّف حاد في الكبد أثر على نشاطه الفني.

ونعاه رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيسي الحكومة ومجلس النواب نواف سلام ونبيه بري. كما نعاه بكلمات مؤثرة عدد كبير من الفنانيين في جميع أنحاء الوطن العربي.

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