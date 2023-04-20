الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات تعلن إيقاف الملاكم كونور بن

‬أعلنت الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات الخميس إيقاف الملاكم كونور بن المتخصص في وزن الوسط مؤقتا بعد سقوطه في اختبارين طوعيين للكشف عن مواد محظورة العام الماضي مما أدى إلى تأجيل نزاله المرتقب أمام مواطنه كريس يوبانك جونيور.

وكان من المقرر أن يواجه بن، البالغ من العمر 26 عاما، يوبانك جونيور في أكتوبر\تشرين الأول الماضي في لندن في نزال مرتقب بين نجلي ملاكمين سابقين جمعت بينهما منافسة شرسة قبل سنوات.

لكن تم إلغاء النزال بعد أن جاءت نتائج بن إيجابية بعد العثور على “كميات ضئيلة من عقار للخصوبة” في عينته.

وفي 22 فبراير\شباط قرر مجلس الملاكمة العالمي تبرئة ساحة الملاكم البريطاني من تهمة تعاطي منشطات عمدا وقال إن “الاستهلاك المرتفع للغاية للبيض” كان تفسيرا معقولا لسقوطه في اختبارات المنشطات.

وتخلى البريطاني، الذي كان والده نايجل بطل العالم في وزن فوق المتوسط، عن رخصة الملاكمة التي حصل عليها من الرابطة البريطانية لملاكمة المحترفين بعد إلغاء نزال يوبانك متعهدا بتبرئة ساحته.

وقالت الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات في بيان “في أعقاب التقارير الواردة في وسائل الإعلام والتعليقات التي أدلى بها الملاكم المحترف السيد كونور بن يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، وفي ظروف استثنائية، تؤكد الوكالة أنها أبلغت السيد بن بقرار الإيقاف مؤقتا في 15 مارس 2023 وفقا لقانون مكافحة المنشطات في بريطانيا”.

وقال بن، الذي قد يواجه الإيقاف لمدة عامين، إنه لا يزال بوسعه المنافسة في نزالات خارج بريطانيا متهما الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات “بتحريف الحقائق”.

وأضاف “مرة أخرى يحاول البعض تصدر عناوين الأخبار على حسابي.

“الاتهامات ما هي إلا بداية لمعركة أخرى لاثبات برائتي والدفاع عن نفسي.

“لست ممنوعا من الملاكمة. ما زلت حرا في المشاركة في نزالات في بطولات لا ترعاها هيئات الملاكمة البريطانية”.