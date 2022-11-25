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الولايات المتحدة تفرض التعادل السلبي على إنجلترا

منذ ساعة واحدة
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فرض منتخب الولايات المتحدة الشاب التعادل بدون أهداف على إنجلترا في مباراتهما في المجموعة الثانية في كأس العالم لكرة القدم، لكنه قد يندم على سلسلة من الفرص الضائعة طوال المباراة في استاد البيت (الجمعة 25-11-2022).

كان بإمكان الفريق الإنجليزي، الذي لم تتغير تشكيلته عن الانتصار 6-2 على إيران يوم الاثنين الماضي، أن يحجز مقعده في مرحلة خروج المغلوب بفوزه لكنه كان سيئا في الاستحواذ وعانى للهيمنة على نظيره الأمريكي الذي زادت ثقته بثبات خلال المباراة.

وأرسل تيم وياه تمريرة عرضية متقنة إلى وستون ماكيني لكن لاعب الوسط سدد أعلى المرمى قبل أن تتجاوز تسديدة كريستيان بوليسيك القوية الحارس جوردان بيكفورد لكنها ارتطمت بالعارضة في أداء رائع للمنتخب الأمريكي في الشوط الأول.

وكانت أقرب فرص إنجلترا للتسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما تصدى حارس المرمى الأمريكي مات تيرنر لمحاولة ميسون ماونت، في حين عانى القائد هاري كين من ليلة محبطة في الهجوم حيث جاهد فريق المدرب جاريث ساوثجيت للخروج بنقطة التعادل.

    المصدر :
  • رويترز

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