اليابان: اعتمادنا على نفط الشرق الأوسط وصل إلى 95.1 بالمئة

أوضحت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني، أن اعتماد الدولة على النفط الخام القادم من الشرق الأوسط زاد نقطة مئوية ليصل إلى 95.1 بالمئة العام الماضي.

وإجمالا، استوردت اليابان 147.7 مليون كيلولتر من النفط العام الماضي (2.5 مليون برميل يوميا)، بانخفاض سبعة بالمئة عن العام السابق، مع ارتفاع حصة السعودية والإمارات إلى 40.4 بالمئة و39 بالمئة من 38.1 بالمئة و37.9 بالمئة على الترتيب.

وانخفضت حصة واردات النفط من روسيا بشكل أكبر إلى 0.1 بالمئة فقط من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام، انخفاضا من 1.3 بالمئة في عام 2022 وأربعة بالمئة في عام 2021، أي قبل عام من غزو موسكو لأوكرانيا الذي أدى إلى فرض عقوبات غربية.