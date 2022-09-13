الثلاثاء 17 صفر 1444 ﻫ - 13 سبتمبر 2022 |
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اليسا ترفع الصوت وتلجأ إلى القضاء!

منذ ساعة واحدة
إليسا

إليسا

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بعد الخلاف الشائك الذي حصل بين ملكة الإحساس إليسا والفنان اللبناني زياد برجي والشاعر أحمد ماضي بسبب أغنية “أنا وبس”، قررت إليسا اللجوء إلى القضاء.

تقدمت الفنانة اليسا بواسطة وكيلها القانوني المحامي مارك حبقة بعدة مراجعات قضائية حماية لحقوقها المكرّسة قانونا وذلك بوجه التعدّي السافر والقرصنة المتعمّدة على حقوق الملكية الفنية والادبية العائدة لها فيما خصّ أغنية “أنا وبس” التي تم قرصنتها وإعادة بثّها من قبل السيدين زياد برجي وأحمد ماضي اللذان وبعد أن تنازلا عن كامل حقوقهما الفنية والأدبية وقبضا حقوقهما المادية الناتجة عن التنازل المذكور، عادا وبشكل مناف لأبسط القواعد القانونية والأدبية بإعادة نشر الأغنية تحت عنوان “وبطير” ضاربين عرض الحائط بأبسط أدبيات قواعد الفن وأدبيات التعامل الأخلاقي سيّما وأن كافة المستندات القانونية تؤكد عدم شرعية قانونية بثّ ونشر أغنية “وبطير” التي تعكس صورة مُقلّدة، مقرصنة عن الأغنية الرسمية للفنانة اليسا صاحبة ومالكة الأغنية الرسمية “أنا وبس”.

وعليه، يؤكد المكتب الاعلامي للفنانة اليسا أن الوكيل القانوني المحامي مارك حبقة قد اتخذ كافة الاجراءات الآيلة الى وقف التعدي على حقوق الفنانة اليسا المحمية قانونا لا سيما ان ملاحقة كل من ساهم في قرصنة اغنية “أنا وبس” وتحويرها وتقليدها ونشرها خلافا للقانون، بما فيهم كاتب وملحن وناشر الاغنية مذكورة، و/أو محوّر عنوانها “وبطير” وكل من ساهم في توزيع و/أو ترويج الاغنية المقرصنة.

وعليه، تؤكد الفنانة اليسا عن كامل ثقتها في القضاء اللبناني، الذي سوف يضع حدّ للتفلّت الأخلاقي والفني والادبي الناتج عن مخالفة القوانين اللبنانية المرعية الاجراء ليكون كل مخالف عبرة لمن اعتبر.

بكل تحفظ واحترام
المحامي مارك حبقة

المكتب الاعلامي للفنانة اليسا

بيان صادر عن إليسا

بيان صادر عن إليسا

 

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