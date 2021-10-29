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اليسا تغرّد: أنتم بلا كرامة وضمير.. لازم اليوم تستقيلوا

29 - أكتوبر - 2021

اليسا

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غرّدت الفنانة اليسا عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلة “الشعب عن يدفع تمن ناس بلا مسؤولية نصّبو حالن مسؤولين علينا. خربوا بيوت الناس وخربوا لبنان وسمعتو ودورو بالمنطقة، وبعدن عم ياخدونا بالقوة عا حضن إيران. إنتو بلا كرامة وبلا ضمير. لازم اليوم تستقيلو”.

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