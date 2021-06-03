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اليسا تغرّد: صباح الخير للكل ما عدا العونية

3 - يونيو - 2021
اليسا

اليسا

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غردت النجمة اليسا عبر حسابها على “تويتر” قائلة “صباح الخير للكل ما عدا العونية”، لتنهال التعليقات على التدوينة، حيث انقسم النشطاء بين مؤيّدين ومعارضين.

وكانت إليسا قد أعربت عن موقفها من الوضع الراهن في تغريدة أخرى دوّنت فيها: “قالولنا واصلين عا جهنم ونحنا صرنا بأسوأ من الجحيم. لا كهربا، ذل عالبنزين، مصاري الناس مسروقة، الغلا عالأكل بيبكّي، وبعدها أولويتن مين بياخد وزير زيادة”.

وتساءلت اليسا “هول الناس شو بينقال عنن غير مجرمين؟ بعد في ناس عندها ثقة إنو اللي سبّبو المشكلة هني الحل؟”.

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