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اليسا تكشف سبب تأجيل ألبومها الجديد.. وما علاقة سعد لمجرد؟

منذ 22 دقيقة
اليسا

اليسا

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كشفت الفنانة إليسا تفاصيل ألبومها الجديد الذي كان من المفترض أن يطرح خلال الفترة المقبلة.

وقالت إليسا، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش حفلها في جدة بالمملكة العربية السعودية، إنها أجلت ألبومها الجديد بسبب النجاح الكبير الذي حققته أغنية من أول دقيقة، وأنها ستطرح أغنية لبنانية في موسم الصيف، وتؤجل الألبوم لموعد مناسب.

وظهرت الفنانة اليسا في مقطع فيديو قصير، مع سعد لمجرد، قبل صعودهما للمسرح وهما يتراقصان قبل بدء الحفل.

حقق الدويتو الغنائي بين إليسا وسعد لمجرد الجديد “من أول دقيقة” نجاحا كبيرا منذ طرح الفيديو كليب على موقع يوتيوب.

تعرضت إليسا لجدل كبير بسبب تعاونها مع سعد لمجرد رغم قضايا التحرش والاعتداء الجنسي التي تورط بها خارج الوطن العربي، لكن الأغنية نجحت وحققت انتشارا كبيرا.

واحتفل الفنان رامي جمال بنجاح أغنية “من أول دقيقة” التي تعد أحدث ألحانه، فيما عبر الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن سعادته بنجاح الأغنية التي كتب كلماتها.

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