اليسا… لمنتقدين تصرفاتها “موتوا بغيضكم”

بعد تداول النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفنانة إليسا وهي تحرج أحد معجبيها من خلال حفلها الذي أحيته على متن الرحلة البحرية “Stars on Board” في أميركا حيث صعد أحد المعجبين على المسرح لإليسا ليهديها وردة بحيث لم تتقبل الموضوع

فردت علية “لا أحد يصعد إلى المسرح بعد الآن”، لكنها قالت له إنها ستسمح بهذه المرة فقط، بعدها لامت منظم الرحلة البحرية، يوسف حرب، على الصعود إلى المسرح”

وأثار تصرف إليسا انتقادات لها من جانب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعجبوا من تصرفها مع أحد جمهورها، “الذي كان سببا في شهرتها”، بحسب رأي أحدهم.

وردت إليسا على منتقدي تصرفها بالقول لهم “موتوا بغيظكم”، وذلك في تغريدة لها على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة.

وأكدت إليسا لكارهيها أنها تشعر بالسعادة بغض النظر عما يقولوه أو يفعلوه

كما حرصت إليسا في تغريدة أخرى لها على توجيه التحية لفرقتها الموسيقية في حفلها الغنائي، كاتبة: “تحية من قلبي لعناصر فرقتي الموسيقية الذين استطاعوا أن يملأوا فراغ غياب الفرق الموسيقية لباقي الفنانين بجولة أمريكا، وعزفوا مع عدد كبير من الفنانين، متل نجوى كرم، وملحم زين، ووليد توفيق، ونوال الزغبي، وغيرهم، إنني فخورة بكم وتبيضوا الوجه”.