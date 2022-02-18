السبت 18 رجب 1443 ﻫ - 19 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اليسا… لمنتقدين تصرفاتها “موتوا بغيضكم”

منذ 12 ساعة
اليسا

اليسا

A A A
طباعة المقال

بعد تداول النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفنانة إليسا وهي تحرج أحد معجبيها من خلال حفلها الذي أحيته على متن الرحلة البحرية “Stars on Board” في أميركا حيث صعد أحد المعجبين على المسرح لإليسا ليهديها وردة بحيث لم تتقبل الموضوع
فردت علية “لا أحد يصعد إلى المسرح بعد الآن”، لكنها قالت له إنها ستسمح بهذه المرة فقط، بعدها لامت منظم الرحلة البحرية، يوسف حرب، على الصعود إلى المسرح”

وأثار تصرف إليسا انتقادات لها من جانب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعجبوا من تصرفها مع أحد جمهورها، “الذي كان سببا في شهرتها”، بحسب رأي أحدهم.
وردت إليسا على منتقدي تصرفها بالقول لهم “موتوا بغيظكم”، وذلك في تغريدة لها على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة.
وأكدت إليسا لكارهيها أنها تشعر بالسعادة بغض النظر عما يقولوه أو يفعلوه

كما حرصت إليسا في تغريدة أخرى لها على توجيه التحية لفرقتها الموسيقية في حفلها الغنائي، كاتبة: “تحية من قلبي لعناصر فرقتي الموسيقية الذين استطاعوا أن يملأوا فراغ غياب الفرق الموسيقية لباقي الفنانين بجولة أمريكا، وعزفوا مع عدد كبير من الفنانين، متل نجوى كرم، وملحم زين، ووليد توفيق، ونوال الزغبي، وغيرهم، إنني فخورة بكم وتبيضوا الوجه”.

    المزيد من منوعات

    الفنان أحمد بدير
    كلمة “أقرع” كلفت الإعلامية مي العيدان “1600 دولار”
    المدرسة البريطانية
    “الأهالي غاضبون”.. مدرسةٌ تمنع التلاميذ من استخدام كلمتي “أم” و”أب”
    المغنيتان اللبنانيتان اليسا وميريام فارس
    فيديو.. اليسا تُحرج معجبًا على المسرح.. وميريام فارس توجّه لها “لطشة”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جوزيف أبو فاضل
    شقة بـ«نصف مليون دولار» تثير سجالًا ناريًا بين جوزيف بو فاضل وناشطة عونية
    حشودات عسكرية روسية قرب أوكرانيا
    بالفيديو والصور: قصف روسي يطال روضة أطفال في أوكرانيا
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري يرد على إعلان منح عقد لإدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت