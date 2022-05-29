اليكم بعض النصائح التي تساعد الأزواج على تجنب الشجار

يقول الخبراء إن الجدال مع الشريك أمر طبيعي، بل يمكن أن يكون صحياً، لكن عندما يتطور هذا الجدال ويتحول إلى شجار عنيف بين الزوجين يمكن أن يؤثر على العلاقة الزوجية ويدمرها.

ويعد العثور على طريقة للتنفيس عن إحباطك والتعبير عن مشاعرك وإيجاد حل للمشاكل جزءاً مهماً من أي علاقة، ويمكن أن يساعدك على النمو، ولكن كيف تعرف ما إذا كنت تتجادل كثيراً مع شريك حياتك، أو إذا كانت خلافاتكما علامة على مشكلة أكبر.

يعتقد الخبراء أنه إذا حدث ذلك طوال الوقت، فقد تحتاج إلى التفكير في تغيير شيء جوهري في العلاقة، ويقول خبير العلاقات كريس بلينز “إن أفضل شيء نفعله هو احترام رأي بعضنا البعض.

هذا لا يعني أنه يجب عليك تغيير رأيك ولكن ناقش الأمور مع الشريك بهدوء وذكاء وإذا تعذر تسويتها في تلك اللحظة، اذهب إلى الفراش وناقشها في الصباح”.

فيما يلي نصائح كريس الأساسية لمساعدة الأزواج على تجنب الجدل والنقاش بشكل متكرر بحسب موقع ميترو البريطاني.

يقول كريس يعد التواصل أمراً حيوياً في العلاقة لأنه يتيح لك التحدث بصراحة عن احتياجاتك ورغباتك، وبدون التواصل، من السهل الشعور بالضيق والإحباط مما سيؤدي إلى مزيد من الجدل والاستياء.

ويضيف إن أخذ إحباطك وغضبك إلى الفراش يمكن أن يتسبب في إفراطك في تحليل الموقف وتفجير الحجة بشكل مبالغ فيه، تأكد من التعبير عن آرائك قبل النوم والاستماع إلى ما يقوله شريكك وإيجاد حل وسط حتى يتم تلبية احتياجاتك.

إذا كنت تجد صعوبة في النوم بسبب عادات نوم شريكك، فإن الحل الشائع هو النوم في غرف منفصلة، أو أسرة منفصلة، ويقول كريس إن هذا يمكن أن يكون تكتيكاً فعالاً، ويضيف النوم بعيداً قد يعزز علاقتك بشكل كبير لأنه يمكن أن يحسن نوعية نومك والذي بدوره سيحسن من صحتك وعلاقاتك.

وقد يكون للنوم في أسرة منفصلة أيضاً تأثير إيجابي على العلاقة الحميمة لأنك ستشعر بتعب أقل بعد ليلة نوم هانئة، وقد تستثمر أكثر في قضاء المزيد من الوقت مع شريكك، من المهم أن تبذل أنت وشريكك جهوداً متضافرة لقضاء بعض الوقت الجيد معاً قبل النوم.

يوضح كريس أن الخلافات جزء لا يتجزأ من أي علاقة ويضيف قائلاً: “يتفق الخبراء على أن تضارب الآراء يمكن أن يكون صحياً لأنه يمثل فرصة لمعرفة المزيد عن شريكك والنمو بشكل أقوى معاً كزوجين، وقد تكون الخلافات أقل حدة من الجدل وتؤدي إلى نزع فتيل الصراع بشكل أسرع وبالتالي فهي بناءة بشكل أكبر”.

ويوضح كريس “في خضم الجدل، قد تقول شيئاً قد تندم عليه، من المهم أن نتوصل إلى اتفاق حول كيفية الجدال بشكل أفضل، افهم حدود شريكك، وحاول ألا ترفع صوتك، والتواصل بطريقة محترمة”.

ويضيف كريس “إن الطريقة التي تتحدث بها إلى شريكك مهمة، تأكد من مناقشة مخاوفك بطريقة هادئة ومحترمة مما يقلل من تفاقمها ويؤدي إلى محادثة أكثر انفتاحاً، وإذا اشتد الخلاف قد يكون من المفيد قضاء بعض الوقت في المشي، والجلوس في غرفة مختلفة، وجمع أفكارك للتأكد من أنك في حالة هادئة”.

وإذا بدأ الموقف في التصعيد، فتأكد من أن تأخذ نفساً عميقاً، ويمكن أن تؤدي تمارين التنفس إلى خفض ضغط الدم، والإجهاد، وخفض الكورتيزول، وإرخاء العضلات المشدودة، وإعادة الوضوح إلى الحواس.

يقول كريس “التسوية أمر بالغ الأهمية في العلاقة لأنها تعزز الثقة والأمن والمساءلة، ويُظهر ذلك لشريكك أنك تحترمهم بدرجة كافية وتستثمر في النمو معاً كزوجين، ويجب أن تلبي العلاقة الصحية كلاً من رغباتك واحتياجاتك”.