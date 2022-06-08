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اليكم لاعب الموسم في ليفربول

منذ دقيقة واحدة
ليفربول - تعبيرية

ليفربول - تعبيرية

"كووورة"
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أعلن ليفربول، رسميًا، الأربعاء، عن فوز المصري محمد صلاح، بجائزة لاعب الموسم في صفوف الريدز.

وقاد صلاح، ليفربول، للفوز بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، كما نال جائزتي هداف البريميرليج وأفضل صانع ألعاب في المسابقة.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر “تويتر”، تغريدة، قال فيها: “موسم رائع آخر من الملك المصري، أنهاه بحصد جائزة لاعب الموسم في ليفربول”.

وسجل صلاح 23 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالتساوي مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، ليحصد جائزة الهداف للموسم الثالث في مسيرته، كما فاز بجائزة أفضل صانع ألعاب برصيد 13 تمريرة حاسمة.

وفي المجمل، سجل صلاح هذا الموسم، 31 هدفًا بجميع المسابقات، ومرر 15 تمريرة حاسمة.

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