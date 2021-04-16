الجمعة 4 رمضان 1442 ﻫ - 16 أبريل 2021 |
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اليوم… ذكرى ميلاد “ملك الكوميديا”

منذ 56 دقيقة
شارلي شابلن

شارلي شابلن

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في مثل هذا اليوم قبل 132 عاما، ولد أشهر ممثل كوميدي الذي تفهم أفلامه المتميزة من دون ترجمة… إنه شارلي شابلن، المتعدد المواهب، فهو الممثل الكوميدي العالمي وكاتب السيناريو ومصمم رقصات، وهو ذاته المخرج والمنتج لإبداعاته، وقد اشتهر بفضل دور المتشرد في أفلامه القصيرة الحركية والمبهجة.

ولا تزال الأفلام التي شارك فيها تلقى الإقبال وتشاهد باهتمام بالغ من محتلف الأجيال، فهي تدرس سيرته الذاتية في دورات للمخرجين حول العالم، كنموذج يعكس مزيجا من المواهب والنهج العملي في التصوير.

شارلي شابلن بحق هو ملك الكوميديا​، وعبقري الإخراج، والإنسان الذي صنع نفسه وارتقى بأعماله الفنية، على الرغم من طفولته اليتيمة والصعبة.

وعلاوة على أفلامه المميزة، يشتهر شارلي شابلن بتعليقاته البليغة ومنها قوله: “الحياة مأساة عندما تراها عن قرب، وكوميديا ​​عندما تنظر إليها من بعيد”.

ومن كلماته اللامعة أيضا قوله: ” قد يكون ألمي سببا لضحك شخص ما، لكن ضحكتي لا ينبغي أن تكون أبدا سببا لألم اي شخص”.

ويقول شارلي شابلن في عبارة أخرى وجدانية : “المرآة هي أفضل صديق لي، لأنها حين كنت أبكي، لم تضحك”، وذلك بحسب RT

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