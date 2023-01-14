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اليونايتد يقلب تأخره في الديربي إلى فوز مثير على السيتي

منذ 7 دقائق
ماركوس راشفورد

ماركوس راشفورد- رويترز

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حقق مانشستر يونايتد فوزاً مثيراً على حساب نظيره وجاره مانشستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، في قمة الجولة العشرين من البريميرليج، على ملعب ” أولد ترافورد “.

وأحرز المتألق ماركوس راشفورد هدفا قرب النهاية ليقلب مانشستر يونايتد تأخره إلى فوز 2-1 على غريمه مانشستر سيتي ويقلص الفارق معه إلى نقطة واحدة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

واتيحت لصاحب الأرض أفضل الفرص في شوط أول مثير في أولد ترافورد، حيث شاهد راشفورد مهاجم إنجلترا محاولته يبعدها المدافع مانويل أكانجي من على خط المرمى، بينما عانى سيتي للدخول في المباراة.

وتحسن سيتي كثيرا بعد الاستراحة، وأتى الضغط ثماره عندما منحه البديل جاك جريليش التقدم بضربة رأس في الدقيقة 61 بعد تمريرة عرضية رائعة من كيفن دي بروين.

ومع تراجع يونايتد جاءت العودة من لا شيء.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 78 بشكل مثير للجدل إذ مرر فريد الكرة في قلب دفاع سيتي وكان راشفورد في موقف تسلل لكنها وصلت إلى برونو فرنانديز الذي سددها مباشرة في المرمى، وألغى الحكم المساعد الهدف غير أن حكم الفيديو أكد صحته.

وهز راشفورد الشباك للمباراة السابعة على التوالي بجميع المسابقات ليخطف الفوز ليونايتد الذي عزز سجله إلى تسعة انتصارات متتالية بجميع المسابقات ويقلص الفارق مع سيتي ثاني الترتيب.

    المصدر :
  • رويترز

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