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امرأة تعثر على أموال مخبأة في أحذية مستعملة اشترتها عبر الإنترنت

منذ ساعتين
صورة السيدة التي عثرت على النقود داخل الاحذية المستعملة

صورة السيدة التي عثرت على النقود داخل الاحذية المستعملة

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عثرت امرأة على أموال مخبأة داخل زوج من الأحذية المستعملة التى اشتراتها عبر الإنترنت، حيث أنها لا تعرف ما إذا كان ينبغي لها الاحتفاظ بها أم لا.

شاركت ماليكا، إحدى مستخدمي تيك توك، الاكتشاف مع متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إنها اشترت زوجاً من الأحذية الرقيقة عبر الإنترنت ولاحظت وجود صدع في نعل الحذاء الأيسر، وعندما قامت بالتحقيق أكثر، وجدت أن هناك مظروفاً داخل الحذاء، وداخلها، كان هناك رزمة من فئة 20 جنيهاً إسترلينياً، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ” ميرور” البريطانية.

وسرعان ما بدأ الناس التعليق على مقطع الفيديو الخاص بها، وشجعوها على الاحتفاظ بالمال لنفسها، وسرعان ما حصل مقطعها على أكثر من 600000 مشاهدة جنباً إلى جنب مع عدد كبير من التعليقات والإعجابات.

سيدة تعثر على نقود داخل الاحذية المستعملة

سيدة تعثر على نقود داخل الاحذية المستعملة

تقول ماليكا: “ليس هناك كتابة على الظرف”.

وعلق متابع: ” يبدو هذا لي وكأنه أموال المخدرات”.

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