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امرأة تموت متجمدة بعدما أضلت طريقها في روسيا

26 - فبراير - 2021
عاصفة ثلجية

عاصفة ثلجية

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تاهت امرأة من سكان مدينة كارتالي خلال توجهها إلى المنزل بسبب عاصفة ثلجية، وماتت في الطريق بسبب البرد، وذلك بحسب ما قاله مصدر في إدارة مقاطعة تشيليابينسك، في جبال الأورال في وسط روسيا.

وفي التفاصيل، عادت السيدة إلى بيتها بسيارة أجرة، لكن السيارة لم تتمكن بسبب الثلوج المتراكمة من الوصول إلى مدخل البناية، وهو ما دفع المرأة إلى الخروج والتوجه سيرا على الأقدام، وبسبب العاصفة الشديدة ضلت طريقها، وسارت في الاتجاه المعاكس.

وعندما أدركت السيدة البالغة من العمر 66 عاما، أنها ضلت الطريق، اتصلت بالشرطة وطلبت مساعدتها، لكن رجال الإنقاذ لم يتمكنوا من العثور عليها في الوقت المناسب بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وعندما وصلت الشرطة وفرقة الإنقاذ إلى مكان تواجدها، كان الأوان قد فات، وذلك بحسب RT.

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