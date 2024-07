امرأة هندية تصفع زوجها بكل قوتها أمام الشرطة.. والسبب؟

وثق مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي امرأة هندية تصفع زوجها بكل قوتها، بعد اكتشافها خيانته لها، أمام أعين رجال الشرطة.

وقعت الحادثة في مدينة هابور بولاية أتر برادش الهندية، حيث لحقت امرأة بزوجها الذي غادر المنزل بحجة الانشغال في العمل للقاء صديقته، ثم وصلت الزوجة الغاضبة إلى منزل تلك المرأة مع الشرطة، لتضبطه متلبسا.

Extra-marital affair kalesh (The wife caught her husband red handed with his girlfriend. The husband and wife fought in the presence of the police) Hapur UP

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 7, 2024