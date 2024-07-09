امرأة هندية تصفع زوجها بكل قوتها أمام الشرطة.. والسبب؟

وثق مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي امرأة هندية تصفع زوجها بكل قوتها، بعد اكتشافها خيانته لها، أمام أعين رجال الشرطة.

وقعت الحادثة في مدينة هابور بولاية أتر برادش الهندية، حيث لحقت امرأة بزوجها الذي غادر المنزل بحجة الانشغال في العمل للقاء صديقته، ثم وصلت الزوجة الغاضبة إلى منزل تلك المرأة مع الشرطة، لتضبطه متلبسا.

Extra-marital affair kalesh (The wife caught her husband red handed with his girlfriend. The husband and wife fought in the presence of the police) Hapur UP

pic.twitter.com/cDcJTyaM5j — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 7, 2024

وبعد إلقاء القبض على الرجل، اعترف الرجل للسلطات بأنه كان على علاقة غرامية خارج نطاق الزواج، حيث أشارت التقارير إلى أن الرجل كان على علاقة بامرأة أخرى لمدة ثلاث سنوات.

ولدى خروج الزوج من المنزل، استدارت المرأة وصفعته بقوة، وفي نوبة الغضب والإحراج، قام الزوج الذي كان يتحدث عبر الهاتف بصفع زوجته أمام الشرطة، ولتفادي اندلاع مشاجرة، شوهدت الشرطة بعد ذلك وهي تفصل بين الاثنين وتهدئ الوضع.

وتداول نشطاء على منصة “إكس” مقطع الفيديو الذي حظي بمئات آلاف المشاهدات، فيما لم يتم التأكد من تاريخ التقاطه.

وأثارت الحادثة ردود فعل عبر الإنترنت عديدة، حيث هاجمت الأغلبية الرجل لكونه عنيفا بعد ارتكابه جناية، وأخذ آخرون اللقطة بطرافة.