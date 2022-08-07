امير كرارة: أنا كنت شاطر جدًا في وقت الثانوية جبت 52%

ارتبطت الثانوية العامة بذكريات مختلفة مع الفنان أمير كرارة، خاصة أنه كان يعتقد وقتها في المرحلة الثانوية أنه متميز، فوصف نفسه قائلًا: “أنا كنت شاطر جدًا في وقت الثانوية”.

وكشف الفنان أمير كرارة عن ذكريات نجاحه في الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه حصل على 52% في الثانوية وكان ترتيبه الثاني على المدرسة.

وتابع كرارة: “كنت أشطر واحد في المدرسة، وفي الثانوية العامة طلعت الثاني على المدرسة وجبت 52% والله العظيم، وكانت مدرسة الخليفة المأمون”.

وأوضح أمير كرارة: “درست 8 سنوات في المرحلة الثانوية وكنت أسقط دائمًا، وفي السنة الأخيرة حصلت على درجات التفوق الرياضي فنجحت”.

واستكمل حديثه: “ولادي حاولت أعوض اللي معملتوش ولكن كل لما أروح المدرسة عندهم أفتكر الماضي الأليم، وفي فرق كبير في المدرسين بيني وبين أولادي”.