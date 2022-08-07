الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

امير كرارة: أنا كنت شاطر جدًا في وقت الثانوية جبت 52%

منذ 19 دقيقة
امير كرارة

امير كرارة

A A A
طباعة المقال

ارتبطت الثانوية العامة بذكريات مختلفة مع الفنان أمير كرارة، خاصة أنه كان يعتقد وقتها في المرحلة الثانوية أنه متميز، فوصف نفسه قائلًا: “أنا كنت شاطر جدًا في وقت الثانوية”.

وكشف الفنان أمير كرارة عن ذكريات نجاحه في الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه حصل على 52% في الثانوية وكان ترتيبه الثاني على المدرسة.

وتابع كرارة: “كنت أشطر واحد في المدرسة، وفي الثانوية العامة طلعت الثاني على المدرسة وجبت 52% والله العظيم، وكانت مدرسة الخليفة المأمون”.

وأوضح أمير كرارة: “درست 8 سنوات في المرحلة الثانوية وكنت أسقط دائمًا، وفي السنة الأخيرة حصلت على درجات التفوق الرياضي فنجحت”.

واستكمل حديثه: “ولادي حاولت أعوض اللي معملتوش ولكن كل لما أروح المدرسة عندهم أفتكر الماضي الأليم، وفي فرق كبير في المدرسين بيني وبين أولادي”.

 

    المزيد من منوعات

    الفنان رامي عياش
    حلوين حلوين.. رامى عياش يستعد لطرح أغنية جديدة من ألحانه
    محمد رمضان
    محمد رمضان: أستاذ سعيد صالح صاحب فضل كبير عليا
    دلال عبد العزيز ورجاء الجداوى وميرفت أمين
    تعرف على اشهر مثلث صداقة بالوسط الفني

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    مسرح
    فنانة تكشف سر اعتزالها وارتداء الحجاب: رأيت نارا بقبري
    الدولار والليرة اللبنانية
    مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!