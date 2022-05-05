ام تنقذ ابنها من الغرق.. بالفيديو شاهد “الام الخارقة”

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأم وهي تصطاد ابنها وهو في منتصف الطريق وتنقذه من الغرق في حمام السباحة في الوقت المناسب.

يمكن رؤية الأم وهي تمسك بقميص ابنها وهو يصعد إلى السطح، وذلك حسب ما ذكره موقع “thehansindia”.

وظهرت السيدة في مقطع فيديو وهي تلقف طفلها قبل سقوطه في حمام السباحة بعدما حاول القفز على عمق كبير، تمكنت الأم الخارقة من الإمساك بطفلها في طرفة عين وإنقاذه من الغرق في حمام السباحة الذي قام بالقفز فيه فجأة أثناء انشغالها ببعض الأعمال.

يظهر في مقطع الفيديو المتداول على تطبيق التغريدات الشهير تويتر كيف أن طفلاَ أثار فضوله الماء وقام بالقفز من حافة المسبح، الأمر الذي كاد يتسبب في غرقه.

لكن في غضون ثوان، اندفعت الأم إلى داخل المشهد وأمسكت بابنها من ملابسه بيد واحدة لإنقاذه من الغرق.

بينما أشاد بعض مستخدمي الإنترنت بالمرأة ووصفوها بأنها “أم خارقة” وشارك آخرون حالات مماثلة عندما أنقذت ردود أفعال الأمهات أطفالهن.