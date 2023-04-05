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انتخاب أكرم حلبي نائباً أول لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة لولاية ثانية

منذ 11 دقيقة
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انتُخب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي نائبا أول لرئيس الاتحاد الآسيوي لولاية ثانية متتالية مدتها اربع سنوات، بعد تبوئه المنصب القاري لأول مرة في حزيران عام 2019.

وجاءت عملية اعادة انتخاب حلبي في منصبه القاري الكبير بالاجماع وبالتزكية قبل عقد الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي.

وتعتبر الخطوة دليل ثقة بالحلبي وبعمله الدؤوب وببصماته الواضحة على كرة السلة اللبنانية وتطورها وتألقها في المحافل المحلية والخارجية.

وحلبي المولود عام 1968، يترأس الاتحاد اللبناني للعبة منذ تموز 2018 وأعيد انتخابه في كانون الأول 2020.

ومنذ خمس سنوات، يقود حلبي كرة السلة اللبنانية نحو نجاحات كثيرة وعلى رأسها تأهل 3 منتخبات (الرجال وتحت ال18 سنة وتحت ال16 سنة) الى نهائيات كأس العالم في انجاز كبير وغير مسبوق لكرة السلة اللبنانية، الى جانب تأهل منتخب السيدات الى مستوى النخبة في آسيا واحراز منتخب الرجال لقب البطولة العربية العام الماضي وحلوله وصيفا لأوستراليا في بطولة آسيا بفارق سلة واحدة.

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