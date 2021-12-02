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انتصار جديد لـ"ميغان ماركل".. ما القصة؟

2 - ديسمبر - 2021
ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل

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ردت محكمة الاستئناف في لندن، الخميس، الطعن المقدم من صحيفة شعبية بريطانية ضد قرار قضائي بإدانتها بتهمة انتهاك خصوصية الممثلة الأميركية السابقة، ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، بسبب نشر رسالة وجهتها إلى والدها.

وأعلن القاضي رد الاستئناف الذي قدمته مجموعة “أسوشييتد نيوزبيبرز ليميتد” (إيه إن إل) الناشرة لصحيفة “ميل أون صنداي”، أمام محكمة “رويال كورتس أوف جاستس”.

وأضاف أن “محكمة الاستئناف تؤيد حكم القاضي، بأنه من المنطقي أن تتوقع الدوقة احترام خصوصيتها”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

من جانبها، أعربت ميغان ماركل عن سعادتها بالقرار، قائلة في بيان: “هذا انتصار ليس فقط بالنسبة لي، ولكن لأي شخص شعر بالخوف من الدفاع عن الصواب”.

وتابعت: “في حين أن هذا الفوز يمثل سابقة، فإن الأهم هو أننا الآن بشكل جماعي، شجاعين بالقدر الكافي لإعادة تشكيل صناعة التابلويد (الصحافة الصفراء)، التي تجعل الناس قساة وتستفيد من الأكاذيب والألم الذي يخلقونه”.

وكانت الصحيفة قد نشرت مقتطفات من رسالة كتبتها ماركل لوالدها، الذي تسود الخلافات علاقتهما، وكانت الرسالة مليئة بالتفاصيل الخاصة.

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