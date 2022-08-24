الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
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انتصار جديد... منتخب لبنان الى نهائيات بطولة العالم في كرة السلة

منذ ساعة واحدة
منتخب لبنان الى نهائيات بطولة العالم في كرة السلة

منتخب لبنان الى نهائيات بطولة العالم في كرة السلة

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تأهل منتخب لبنان الى نهائيات بطولة العالم في كرة السلة تحت الـ18 سنة بفوزه الكبير على الفيليبين (99-83) في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا التي ستُقام في ايران.

وحدد الاتحاد اللبناني لكرة السلة موعد انطلاق بطولة لبنان للدرجة الأولى يوم السبت في الأول من تشرين الأول المقبل. وستشهد البطولة عودة اللاعب الأجنبي من بدايتها مع اعتماد لاعبين أجنبيين لكل فريق منذ الدور المنتظم. وتم وضع نظام للبطولة قائم على مرحلتي ذهاب وإياب، حيث تتأهل ثمانية فرق إلى دور الثمانية الذي ستنقسم فيه الفرق على مجموعتين، يتأهل من كل مجموعة فريقان يلعبان في دور الأربعة ومن ثم يتأهل فريقان إلى النهائي.

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