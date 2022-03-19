انتقاد مسلسل “من شارع الهرم إلى” لظهور المرأة المصرية راقصة

تعرض مسلسل “من شارع الهرم إلى” المقرر عرضه في موسم رمضان 2022، لانتقادات عنيفة، بعدما نشرت الشركة المنتجة الاعلان الدعائي للعمل.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج عبر “تويتر” طالبوا فيه بوقف المسلسل بعد أن سلط الإعلان الدعائي للعمل على المرأة المصرية التي تسعى لتخريب علاقة أحد الأزواج ضمن أحداث المسلسل.



ويبدأ برومو المسلسل بـ إحدى العائلات التي تعيش حياة طبيعية حتى تدخل بينهم راقصة وتحاول تخريب علاقتهم وإدخال الشك في قلوبهم وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، والراقصة في المسلسل مصرية الجنسية، وتحاول إغواء أحد الرجال.

ورصد البرومو زوجان يعيشان حياة سعيدة، تدخل بينهم راقصة مصرية الجنسية تحاول إغواء الرجال، وتدمر علاقة الزوجان السعيدة، وتنقلب الأحداث رأسا على عقب في ذلك الإطار الذي اعتبره البعض إهانة للمرأة المصرية.

مسلسل «من شارع الهرم إلى» من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المثني صبح، ويشارك في بطولته هدى حسين، خالد البريكي، ليلى عبد الله، عبد المحسن القفاص، نور الغندور، مرام، خالد الشاعر، وإيمان الحسيني، ومن المقرر عرضه في رمضان 2022 على منصة شاهد الالكترونية.

وسبق وتعرض مسلسل «بطلوع الروح» الذي يشارك بطولته الفنانة إلهام شاهين ومنة شلبي، لحملات مقاطعة، واتهم رواد السوشيال ميديا العمل بمحاولة أبطال العمل إفساد الدين الاسلامي، وربط فكرة الحجاب واللحية بالإرهاب كالعديد من الأعمال الفنية التي تعرض في الدراما المصرية، وبدأ الهجوم يزداد بعد طرح بوسترات العمل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدين على سقوطه من قبل مشاهدته.