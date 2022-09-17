انتكاسة تقلق أرتيتا مدرب أرسنال

قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن انتكاسة المهاجم الشاب إميل سميث رو تسبب القلق لفريقه اللندني.

وخلال الموسمين الماضيين أصبح سميث رو أحد عناصر تشكيلة البداية الأساسية لأرسنال وشارك اللاعب خلال هذه الفترة في 70 مباراة مع النادي لكنه لم يشارك أساسيا من البداية خلال الموسم الحالي حتى الآن بينما يعاني من إصابة في أعلى الفخذ.

كما لم ينضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما لتشكيلة منتخب إنجلترا الذي يستعد لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية في مواجهة إيطاليا وألمانيا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقبل مباراة أرسنال خارج ملعبه أمام برنتفورد غدا الأحد قال أرتيتا للصحفيين “أشعر بقلق لعدم وجوده معنا وبسبب عدم قدرته على اللعب. لم يتمكن من التدرب بصورة طبيعية.

“هذا هو مصدر القلق الأول وعلينا التوصل لحل لذلك ونحن نحاول القيام بذلك. هذا أمر محبط جدا. إنه شاب يجب لعب كرة القدم. هذا هو الشيء الأهم في حياته”.

وأضاف المدرب الإسباني “وبالنظر إلى كل هذه الأمور فإنه وضع صعب بالنسبة له. لكن الإصابات هي جزء من كرة القدم”.

وبعد أول ست جولات من الموسم ينفرد أرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقا بنقطة واحدة على مانشستر سيتي حامل اللقب وتوتنهام هوتسبير اللندني وسيحل ضيفا على برنتفورد التاسع في القائمة غدا الأحد.