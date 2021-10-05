انتهاء رحلة مبابي مع باريس سان جيرمان

أكد الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، أن مغامرته قد انتهت مع الفريق الفرنسي، مضيفًا أن “ريال مدريد هو النادي الوحيد الذي كان بإمكانه تسهيل رحيلي عن باريس هذا الصيف”.

وأضاف مبابي، في حوار مع “صحيفة ليكيب” الفرنسية،

“قبل اليورو، أخبرت النادي أنني لا أريد التمديد، وبعد اليورو قلت إنني أريد المغادرة، كنت أود الحصول على أفضل صفقة ممكنة للخروج من الباب الأمامي، وتجنب الرحيل المجاني”.

وأكمل “حينما يقول رئيسك أمام العالم أجمع في مؤتمر تقديم ميسي، بأنني لن أرحل ولن أغادر مجانًا، في ذلك الوقت، كنت قلقا بعض الشيء، لن أكذب عليك. قلت لنفسي إذا لم أذهب، ماذا سيحدث لي؟”.

وتابع “أمضيت في كرة القدم فترة كافية الآن لأعرف أن حقيقة الأمس ليست بالضرورة حقيقة اليوم أو الغد. لو قيل لي أن ميسي سيلعب في باريس سان جيرمان، لما صدقت ذلك، لذلك لا تعرف أبدا ما الذي يمكن أن يحدث”.

وبسؤاله عما إذا كان انضمام ميسي إلى باريس جعلته يتراجع عن الرحيل عن النادي، قال: “لا، لأنني لا أتخذ قرارات مفاجئة، بل قررت بعد تفكير لفترة طويلة”.

وعن تحدثه مع أحد زملائه على مقاعد البدلاء بعدم شعوره بالرضا من اللاعب البرازيلي نيمار بسبب عدم تمرير الكرة إليه، قال مبابي: “نعم قلت ذلك. تحدث مثل هذه الأشياء طوال الوقت في كرة القدم… لهذا السبب وبعدها مباشرة حين رأيت أن الموضوع بدأ يتصاعد تحدثت إليه، وتبادلنا الكثير من الكلمات من هذا القبيل في الماضي وسنواصل القيام بذلك، لأننا نريد الفوز”.

وأضاف: “لكن لا ينبغي أن تكون هناك أي مشاعر سلبية. لا يوجد استياء على الإطلاق لأنني أحترمه وأقدره”، متابعا “في الوقت الحالي، مستقبلي ليس أولوية. أهدرت بالفعل الكثير من الطاقة هذا الصيف وكان الأمر مجهدا”.

وكان مبابي قد أعلن، أمس الاثنين، في لقاء مع “موقع rmcsport” الفرنسي، تأكيد رفضه تمديد عقده مع النادي والتشبث بالمغادرة قبل نهاية عقده مع نادي العاصمة، رغبة منه في استفادة الفريق ماليا من رحيله.

وقال: “لقد طلبت المغادرة، لأنه منذ اللحظة التي لم أرغب في تجديد عقدي، أردت أن يحصل النادي على مقابل مادي جيد إثر التوقيع لفريق آخر… إنه ناد جلب لي الكثير، لطالما كنت سعيدا خلال السنوات الأربع التي قضيتها معه، ومازلت كذلك”.

وأضاف: “لقد أبلغت النادي مبكرا لكي يتمكن من التصرف والبحث عن بديل، أردت أن يخرج الجميع من هذا الموقف أقوى، وأن نتجاوز الأمر يدا بيد، وإبرام صفقة جيدة، وقد احترمت ذلك، وقلت أيضا إذا رفضت الإدارة رحيلي، فسأبقى”.

وتابع “الجميع يقول إنني رفضت 6 أو 7 عروض تجديد مع باريس سان جيرمان، وإنني قاطعت ليوناردو، وهذا غير صحيح.. أنا موقفي واضح، وقد حسمت قراري بشكل مبكر، وأخبرتهم عن رغبتي بالرحيل”.