الجمعة 8 شوال 1444 ﻫ - 28 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انتهاء مشوار رود عند الحاجز الأول مجدداً في مدريد

منذ 32 دقيقة
كاسبر رود

كاسبر رود

A A A
طباعة المقال

انتهى مشوار النروجي كاسبر رود، المصنف رابعاً عالمياً، عند الحاجز الأول في دورة مدريد الألف نقطة للماسترز للعام الثاني توالياً، وذلك بسقوطه في الدور الثاني على يد الإيطالي ماتيو أرنالدي 3-6 و4-6 الجمعة.

وأعفي رود من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الآخرين، وبالتالي خاض الجمعة مباراته الأولى في هذه الدورة التي ودعها من الدور ذاته الموسم الماضي على يد الصربي دوشان لايوفيتش.

وبذلك، تأجل مسعى ابن الـ24 عاماً لإحراز لقبه الأول في دورات الألف نقطة للماسترز التي خاض فيها مباراة نهائية واحدة العام الماضي في ميامي حين خسر أمام الإسباني كارلوس ألكاراز الذي يدافع عن لقبه في مدريد.

ولم يكن النروجي موفقاً منذ بداية الموسم، إذ، وباستثناء إحرازه لقب دورة إستوريل، لم يذهب بعيداً في أي من مشاركاته الأخرى، أبرزها في أستراليا المفتوحة حيث خرج من الدور الثاني، ودورات إنديان ويلز وميامي ومونتي كارلو الألف للماسترز حيث انتهى مشواره عند الدور الثالث فيها جميعاً.

    المزيد من منوعات

    ريتشارد شارب
    استقالة رئيس "BBC" بعد انتهاكه القواعد في قرض لبوريس جونسون
    الشرطة الهولندية
    محكمة هولندية تحظر على رجل التبرع بسائله المنوي.. ما قصته؟
    المغنية الكولومبية شاكيرا
    تحديد موعد محاكمة شاكيرا... ما التفاصيل؟

    الأكثر قراءة

    الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس
    "تأهّبوا".. العالم الهولنديّ يُحذّر المنطقة العربيّة وإيران من "زلزال كبير"
    سامي خياط
    وفاة الممثل المسرحي والكاتب الكوميدي سامي خياط
    جورجينا وكريستيانو رونالدو
    ثروة ضخمة بانتظار جورجينا في حال انفصالها عن رونالدو