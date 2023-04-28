انتهاء مشوار رود عند الحاجز الأول مجدداً في مدريد

انتهى مشوار النروجي كاسبر رود، المصنف رابعاً عالمياً، عند الحاجز الأول في دورة مدريد الألف نقطة للماسترز للعام الثاني توالياً، وذلك بسقوطه في الدور الثاني على يد الإيطالي ماتيو أرنالدي 3-6 و4-6 الجمعة.

وأعفي رود من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الآخرين، وبالتالي خاض الجمعة مباراته الأولى في هذه الدورة التي ودعها من الدور ذاته الموسم الماضي على يد الصربي دوشان لايوفيتش.

وبذلك، تأجل مسعى ابن الـ24 عاماً لإحراز لقبه الأول في دورات الألف نقطة للماسترز التي خاض فيها مباراة نهائية واحدة العام الماضي في ميامي حين خسر أمام الإسباني كارلوس ألكاراز الذي يدافع عن لقبه في مدريد.

ولم يكن النروجي موفقاً منذ بداية الموسم، إذ، وباستثناء إحرازه لقب دورة إستوريل، لم يذهب بعيداً في أي من مشاركاته الأخرى، أبرزها في أستراليا المفتوحة حيث خرج من الدور الثاني، ودورات إنديان ويلز وميامي ومونتي كارلو الألف للماسترز حيث انتهى مشواره عند الدور الثالث فيها جميعاً.