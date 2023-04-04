"انتِ ما بتشبعي بهدلة".. حرب فارس كرم وميريام فارس تعود للواجهة

لم تهدأ حرب التصريحات بين فارس كرم وميريام فارس، حيث عادت الخلافات مجدداً بينهما إلى الواجهة مجدداً بعد أسابيع من انحسارها.

فالأمور تعقدت بين الطرفين ثانية بسبب خبر مصالحة مفبرك، نشرته بعض المواقع ليتبين لاحقاً أنه “كذبة نيسان”.

تغريدات نارية متبادلة

وبينما انتقد صاحب “التنورة” تداول الخبر على بعض المنصات قائلاً: “كذبوا وسلونا لا وقال معتبرين حالهم مؤسسات إعلامية عريقة ومحترمة هني وغيرهم.. إعلام ال Copy Paste يا عيب الشوم!”، لم تلتزم صاحبة “أنا والشوق” الصمت.

وقامت ميريام بنشر القرار القضائي الذي صدرها على أساس مشكلتها مع كرم وقالت: “الموضوع انتهى من ٦ أشهر، القاضية غادة عون أصدرت القرار ونهيت القضية بـ ٢٤ ساعة، فارس نزل عالتحقيق وتراجع عن كلامه وحذف التغريدة “عكس ما كان عم يتوعّد” وتم تركه لقاء سند إقامة، والموضوع اتسكّر عندي بلحظتها”.

إلا أن هذه التغريدة لم تمر مرور الكرام، وعلى ما يبدو استفزت فارس مجدداً الذي قام بمشاركتها وعلق: ” إرحمي حالِك.. والله العظيم عيب اسبوع الام.. انتِ ما بتشبعي بهدلة يا بنت؟؟؟؟”.

إرحمي حالِك.. والله العظيم عيب اسبوع الام..

انتِ ما بتشبعي بهدلة يا بنت؟؟؟؟ 😂😂 https://t.co/0KTvCQ4hBa — Fares Karam (@fareskaram) April 3, 2023

وانتشرت التغريدات كالنار في الهشيم وسط إشارات بأن الخلاف قد يذهب إلى مكان أبعد مع هذه التطورات.

جدل واسع

يشار إلى أن الخلاف كان احتدم بين ميريام وفارس بعد نشرها بوستر حفل كان من المفترض أن تحييه معه ولم يكن فارس راضياً عن طريقة إظهاره فيه الأمر الذي جعلهما يطلقان تصاريح نارية ضد بعضهما البعض.

وقد أثار خلافهما جدلاً واسعاً دار على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات الجمهور بإنهائها وعدم خروج مثل هذه الأمور إلى العلن أو عبر السوشيال ميديا.