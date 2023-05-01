اندريه سكاف يروي قصة اسمه الحقيقي

أندريه سكاف ممثل سوري ولد في لبنان، لأب سوري، وأم لبنانية في “1 يوليو 1966” بحيث كانت انطلاقته من مسلسل عيلة خمس نجوم.

وفي معلومة جديدة وغريبة عنه، حيث أرادت والدته أن تسميه أندريه، لكن جده اعترض، واطلق عليه اسم جميل، لكن أبويه بقيا ينادونه أندريه، ثم دخل المدرسة، ولم يكن يرد على من يناديه جميل، كما انه لم يحب الاسم، لوجود طفل مزعج باسم جميل حسب قوله، مازاد كرهه له، وتوقف عن الذهاب إلى المدرسة حتى اضطر والده إلى رفع قضية على نفسه، وتغير الاسم إلى أندريه.

وتخرج اندريه عام 1992 من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، شارك في الكثير من الأعمال الفنية والمسلسلات السورية المميزة مع العديد من شركات الإنتاج السورية ومع التلفزيون السوري وقدم ادوار وشخصيات عديده تميز وأبدع في تقديمها، بدايته كانت في دور دلامة في مسلسل أبو دلامة التاريخي الكوميدي من إنتاج مركز دبي للأعمال الفنية التابع لتلفزيون دبي.