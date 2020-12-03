استمع لاذاعتنا

انطلاق الحلقة الأولى من “hishow” عبر “صوت بيروت انترناشونال”

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 3 - ديسمبر - 2020 9:56 مساءً
هشام حداد

هشام حداد

A A A
طباعة المقال

انطلقت مساء اليوم الخميس الحلقة الأولى من برنامج “hishow” الذي يقدمه الإعلامي هشام حداد عبر منصة صوت بيروت إنترناشيونال.

في سياق متصل، أعلن حداد انضمامه إلى أسرة “صوت بيروت انترناشونال” من خلال نشره صورة لشعار الموقع على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” مرفقاً إياها بعبارة Soon Radio Sawt Beirut International.

واشتهر حداد من خلال تقديم برامج عدة أبرزها برنامج «لهون وبس» على قناة lbci. وإلى جانب حسه الفكاهي، عرف حداد بثقافته الواسعة سياسياً، وكذلك اشتهر بتصريحاته الجريئة ومواقفه اللافتة على الصعيد السياسي، لا سيما أنه كان من أبرز المنضمين لثورة 17 تشرين.

 

    المزيد من منوعات

    معلم يفوز بمليون دولار ويتخذ قراراً "لا يُصدّق"
    بالصورة: معلم يفوز بمليون دولار ويتخذ قراراً “لا يُصدّق”
    نور محمدوف
    هل يعود نور محمدوف عن قرار اعتزاله؟
    دييغو مارادونا
    بالفيديو: صور المنزل الذي توفي فيه الأسطورة الأرجنتيني تثير الغضب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سعر صرف الدولار
    دولار السوق السوداء يحافظ على ارتفاعه… كم بلغ سعره؟
    حزب الله
    قريباً… أوروبا محظورة على حزب الله‏
    هيكل معدني تم العثور عليه بالصدفة
    بعدما أثار الحيرة.. الكشف عن حقيقة “الهيكل الغامض”