انطلاق الحلقة الأولى من “hishow” عبر “صوت بيروت انترناشونال”

انطلقت مساء اليوم الخميس الحلقة الأولى من برنامج “hishow” الذي يقدمه الإعلامي هشام حداد عبر منصة صوت بيروت إنترناشيونال.

في سياق متصل، أعلن حداد انضمامه إلى أسرة “صوت بيروت انترناشونال” من خلال نشره صورة لشعار الموقع على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” مرفقاً إياها بعبارة Soon Radio Sawt Beirut International.

واشتهر حداد من خلال تقديم برامج عدة أبرزها برنامج «لهون وبس» على قناة lbci. وإلى جانب حسه الفكاهي، عرف حداد بثقافته الواسعة سياسياً، وكذلك اشتهر بتصريحاته الجريئة ومواقفه اللافتة على الصعيد السياسي، لا سيما أنه كان من أبرز المنضمين لثورة 17 تشرين.