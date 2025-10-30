انطلاق الدورة الـ28 من صالون الجزائر الدولي للكتاب بمشاركة 49 دولة

انطلقت اليوم الخميس فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من صالون الجزائر الدولي للكتاب تحت شعار “الكتاب ملتقى الثقافات”، بمشاركة 1254 دار نشر من 49 دولة، في احتفالية ثقافية تستمر حتى الثامن من نوفمبر.

يقدم المعرض هذا العام أكثر من 240 ألف عنوان في مجالات الفكر والأدب والعلوم، وتحل موريتانيا ضيف شرف على الدورة الجديدة. وكان رئيس الوزراء الجزائري سيفي غريب قد افتتح المعرض رسميًا أمس الأربعاء، بحضور وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة ونظيرها الموريتاني الحسين ولد مدو.

ويضم البرنامج الثقافي نحو 55 فعالية تشمل ندوات ولقاءات وأمسيات شعرية، بمشاركة أكثر من 250 كاتبًا وباحثًا من مختلف الدول العربية. ومن بين أبرز الضيوف الشاعر اللبناني أحمد علي الزين، والصحفي الفلسطيني أحمد الناعوق، والكاتبة الليبية نجوى بن شتوان، والشاعرة العمانية بدرية البدري، والروائي المصري طارق إمام، والكاتب الجزائري واسيني الأعرج.

ويكرم المعرض في هذه الدورة الروائي الجزائري رشيد بوجدرة، كما يحتفي بمرور مئة عام على ميلاد الأديب عبد الحميد بن هدوقة، إلى جانب عدد من رموز الفكر والأدب الجزائري.

وللعام الثاني على التوالي، ينظم الصالون جائزة “كتابي الأول” المخصصة للأعمال الأدبية الأولى للكتاب الشباب دون سن 35 عامًا. وأوضحت المشرفة على الجائزة نبيلة سنجاق أن باب المشاركة مفتوح أمام جميع دور النشر الجزائرية والكتّاب الذين أصدروا أعمالهم خلال عام 2025.