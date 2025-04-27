انطلاق القمة الثقافية أبوظبي 2025

انطلقت أنشطة وفعاليات ‭‭)‬‬القمة الثقافية أبوظبي 2025‭‭(‬‬ اليوم الأحد في منارة السعديات بمشاركة أكثر من 180 متحدثا من قادة الفكر والفناين والمبدعين.

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي القمة منذ عام 2017 بالتعاون مع شركاء عالميين مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومجلة ذي إيكومنست إمباكت ومؤسسة متحف سولومون آر جوجنهايم وعدد من المؤسسات الفنية والتكنولوجية الإماراتية.

تقام الدورة السابعة للقمة هذا العام تحت شعار (الثقافة لأجل الإنسانية وما بعد) ويشمل برنامجها جلسات حوارية رئيسية ومناقشات فنية وورش عمل تفاعلية إضافة إلى عروض فنية.

وشملت فعاليات اليوم الأول محاضرة بعنوان (تحديات الاستفادة من التطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي) ألقاها مو جودت رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة فلايت ستوري والرئيس التنفيذي الأسبق للأعمال في منصة “جوجل إكس”.

كما أقيمت ندوة بعنوان (تجسير الثقافة: دورة الثقافة في تشكيل الحوكمة العالمية) تحدث فيها إريك ألتر عميد أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وإيفيتا راديتشوفا رئيسة وزراء سلوفاكيا السابقة، وجيني شبيلي رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، وقسام أوتيم رئيس موريشيوس السابق.

وعقدت (اليونسكو) ومعهد الإحصاء التابع لها ورشة عمل بعنوان (إعادة التفكير في مفاهيم القياس الثقافي) تناولت أطر ومنهجيات جمع البيانات وقواعد البيانات وبناء القدرات الإحصائية الوطنية.

ومن بين المشاركين في القمة الممتدة حتى 29 أبريل نيسان بيدرو فارجاس ديفيد الرئيس التنفيذي لصندوق (ألباك كابيتال) الاستثماري ورئيس مجلس إدارة شبكة (يورونيوز) الإخبارية، وعماد الدين مسدوا مدير الشؤون الحكومية في منصة (سوبتيفاي) بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وماجدالينا مورينو موخيكا المديرة التنفيذية للاتحاد الدولي لمجالس الفنون ووكالات الثقافة، والأكاديمية منى صديقي أستاذة الدراسات الإسلامية والحوار بين الأديان في جامعة أدنبره.