فنون ومنوعات

انطلاق شهر الإمارات للابتكار 2020 غداً

تنطلق فعاليات “شهر الإمارات للابتكار” تحت شعار “الإمارات تبتكر للاستعداد الخمسين”، خلال الفترة من 1 إلى 29 فبراير/شباط المقبل.

وتُعد هذه الفعاليات حدث وطني للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين على مستوى الإمارات.

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وكانت للجنة المنظمة لشهر الإمارات للابتكار، كانت قد عقدت جلسة يوم الثلاثاء الماضي، في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بمشاركة منسقي شهر الإمارات للابتكار على مستوى الإمارات وممثلي عدد من الجهات الحكومية الاتحادية للتعريف بموضوعات الشهر وأبرز توجهاته وفعالياته الموجهة للمجتمع، بالإضافة الى وسائل الإعلام الوطنية والإقليمية.

وقالت شذى الهاشمي مدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي: “إن تنظيم شهر الإمارات للابتكار على مدار 29 يوما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية في الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا عالميا للابتكار، ويهدف إلى إحداث قفزات نوعيّة واحتضان الأفكار المبتكرة التي تضع حلولا جديدة للتحديات المستقبلية وتحويلها إلى واقع ينعكس إيجابا على جودة حياة الأفراد في مجتمع الإمارات”.

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