انطلاق محاكمة “بلاتر وبلاتيني” في قضية فساد واحتيال

بدأت اليوم الأربعاء في سويسرا جلسات محاكمة سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) بشأن اتهامات فساد مزعومة.

ويتهم الادعاء السويسري الرجلين، اللذين كانا في يوم من الأيام من أقوى الشخصيات في اللعبة، بترتيب دفع مليوني فرنك سويسري (2.08 مليون دولار) بشكل غير قانوني في عام 2011 من الفيفا إلى بلاتيني.

وينفي بلاتر وبلاتيني ارتكاب أي أخطاء.

وتسببت القضية في إنهاء فترة رئاسة بلاتر للفيفا والتي استمرت 17 عاما بشكل سيء، وقضت على آمال الفرنسي بلاتيني في خلافته.

وبعد تحقيق استمر ست سنوات، اتهم الادعاء العام بلاتر (86 عاما) “بالاحتيال، بدلا من الاختلاس، في بديل آخر لسوء الإدارة، وكذلك الاتهام بتزوير وثيقة”.

وتعرض بلاتيني (66 عاما) لاتهام بالاحتيال والاختلاس والمشاركة في سوء الإدارة وكذلك تزوير مستند.

وسينظر ثلاثة قضاة، في المحكمة الجنائية الاتحادية في بيلينزونا، هذه القضية حتى 22 يونيو حزيران.

ومن المقرر صدور الحكم في الثامن من يوليو تموز، وفي حال إدانتهما، سيواجه بلاتر وبلاتيني السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ونفى بلاتر وبلاتيني هذه الاتهامات وقال المسؤولان السابقان إنه حدث اتفاق شفهي بشأن دفع المبلغ الذي يتعلق بعمل استشاري من بلاتيني بين عامي 1998 و2002.

وبدا بلاتر واهنا لدى وصوله إلى المحكمة برفقة ابنته كورين ومحاميه.

وقال بلاتر للصحفيين قبل الجلسة “أثق تماما في برائتي.. أنا في حالة مزاجية جيدة.

“أعلم أنني لم أفعل شيئا ضد القانون. كرة القدم كانت كل حياتي لمدة 45 عاما مع الفيفا”.

كما بدا بلاتيني، الرئيس السابق لليويفا واثقا من موقفه وقال مازحا إنه سيتعين عليه أن يأخذ دورة في اللغة الألمانية حتى يتمكن من متابعة الإجراءات.

وقال في بيان قبل بدء المحاكمة “أنا مقتنع بأن العدالة ستتحقق بشكل كامل ونهائي بعد سنوات عديدة من الاتهامات والافتراءات الجامحة.

“سنثبت في المحكمة أنني تصرفت بنزاهة وأن حصولي على الأجر المتبقي كان مستحقا لي من قبل الفيفا وهو أمر قانوني تماما”.

وقال مكتب المدعي العام السويسري إن تحقيقاته كشفت أن بلاتيني عمل مستشارا لبلاتر رئيس الفيفا آنذاك بين 1998 و2002 وأنه تم الاتفاق على أجر سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري في عقد مكتوب.

وأضاف مكتب المدعي العام أن بلاتيني تسلم المبلغ بالكامل لكن اللاعب الفرنسي السابق طالب لاحقا بالحصول على مليوني فرنك.

واضطر بلاتيني، الذي كان قائدا لمنتخب فرنسا عندما فاز ببطولة أوروبا 1984، للاستقالة من اليويفا في 2016 بعد أن خسر استئنافه ضد الإيقاف. وخسر أيضا استئنافه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكان بلاتيني، أفضل لاعب في أوروبا ثلاث مرات، هو المرشح الأكبر لخلافة بلاتر بعد استقالة المسؤول السويسري في أعقاب فضيحة الفساد التي ضربت الفيفا في 2015.

لكن بعد ابتعاد بلاتيني، دخل جياني إنفانتينو، الأمين العام السابق لبلاتيني في اليويفا، سباق رئاسة الفيفا وفاز بالانتخابات في عام 2016، ولا يزال يحتفظ بالمنصب حتى الآن.