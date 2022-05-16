انفصالات فنية بين المتزوجين في الوسط.. اليكم بعضها

شهد الوسط الفنى ظاهرة غريبة الفترة الماضية حيث خلت الأعمال الفنية من الجمع بين النجوم وزوجاتهم فى الأعمال الفنية وفضلوا الابتعاد عن الظهور معا فيها، وانشغل كل نجم بالظهور بعيدا عن شريكة حياته وإن اختلفت الأسباب إلا أن النتائج واحدة، “آخرالليل” ترصد أبرز النجوم الذين انفصلوا عن زوجاتهم فنيا.

قدم الثنائى الفنى منى زكى وأحمد حلمى ثلاثة أفلام معا قبل الزواج هى “عمر 2000 – ليه خلتني أحبك – سهر الليالى” ولكن بعد زواجهما لم يلتقيا فى عمل فنى رغم محاولات العديد من المنتجين، وردهما الدائم على عدم التعاون معهم أنهما لم يجدا العمل المناسب الذى يجمعهما.

الفنانة ياسمين عبد العزيز اختارت فى رمضان قبل الماضى زوجها الفنان أحمد العوضي ليشاركها بطولة مسلسلها “اللى مالوش كبير” وهو أول عمل فنى يظهران فيه سويا بعد زواجهما، وبالفعل حقق المسلسل نجاحا كبيرا، وحالت ظروف مرضها وأزمتها الصحية دون لحاقهم الموسم الدرامي الحالي.

يعتبر الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد من أشهر الثنائيات بالوسط الفنى حيث يتحمس ويترقب الجمهور مشاهدتها معا من خلال عمل فني، وكان آخر ظهور فنى لهما معا هو مسرحية جمعت بينهما فى موسم الرياض بعنوان “جوازة معفرتة” منذ شهور قليلة ليصبح تعاونهما فنيا فى خمسة أعمال أبرزها وأولها مسلسل “الواد سيد الشحات” ثم مشاركتهما معا بالمسلسل الإذاعى “عربى إنجليزي”، وضيف شرف فى مسلسل “حلوة الدنيا سكر”.

الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش سبق أن قدما سويا العديد من الأعمال الفنية الناجحة جدا جماهيريا وفنيا بداية من فيلم “برتيتا” ثم مسلسلى “نيران صديقة – عد تنازلي” ونهاية بفيلم “واحد صحيح – هيبتا”، وأوضح عمرو أنه تشارك مع كندة فى عدة أعمال قبل الزواج ولكن بعد الزواج لم يعملا سويا، لعدم تلقيهما عملا يناسبهما.

رفض هشام عاشور زوج الفنانة نيللى كريم أن تكون انطلاقته الأولى لعالم التمثيل من خلال مسلسل “فاتن أمل حربى” بطولة زوجته حتى لا يقال إنها جاملته، وشارك فى عملين دفعة واحدة بدراما رمضان أولهما مسلسل “يوتيرن” مع ريهام حجاج وعبير صبرى وتوفيق عبدالحميد، والثانى مسلسل “أحلام سعيدة” للفنانة يسرا، وأثبت وجوده إلى حدما ولكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت والأعمال