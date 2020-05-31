انفصال الفنان تامر عاشور عن خطيبته دارين حلمي للمرة الثانية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

انفصل الفنان تامر عاشور عن خطيبته دارين حلمي، للمرة الثانية. وعلمت “النهار” أن الفنان تامر عاشور، انفصل عن خطيبته دارين حلمي، للمرة الثانية بعد أن كانا قد عادا إلى بعضهما بعضاً مرة أخرى في نهاية عام 2019.

وارتبط عاشور ودارين في بداية العام الماضي بعد قصة حب كبيرة، ولكن دبت الخلافات بينهما وانتهت العلاقة وعادت من جديد في تشرين الثاني من العام الماضي.

وتزوّج عاشور مرة واحدة وانفصل عن زوجته خلال حملها في ابنته الوحيدة أيام، ثم ارتبط بدارين حلمي، لكنه انفصل عنها.

ودارين حلمي، هي ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية في مصر العام 2019.

يُذكر أنّ تامر أطلق على آخر ألبوماته الغنائية عنوان “أيام”، وذلك لحبه الشديد لابنته، وتضمّن الألبوم 10 أغنيات.