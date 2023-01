انفصال كايلي جينر وترافيس سكوت

انفصلت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر وترافيس سكوت مرة أخرى، بعد إحياء علاقتهما الرومانسية في شباط 2020، وفق ما أفاد مصدر مطلع عن الثنائي لصحيفة US Weekly، قائلاً: “كايلي وترافيس انفصلا مرة أخرى. كان من المفترض أن يقضيا العطلة معًا، لكن كايلي ذهبت إلى أسبن لتكون مع عائلتها وأصدقائها هناك”.

وأضاف: “لقد حدث هذا مرات عديدة من قبل، ومن المعروف أنهما عادا لعلاقتهما مرة أخرى، لكنهما يظلان دائما أصدقاء وأبوين رائعين”.

تتشارك نجمة The Kardashians ونجم Highest in the Room ابنتهما ستورمي، 4 سنوات، وابن -لم يكشفا عن اسمه بعد- يبلغ من العمر 11 شهرًا، رحبا به في شباط الماضي.

قبل الذهاب إلى طريقهما المنفصل، دعمت جينر مغني الراب، سكوت، في وقتٍ سابق من شهر كانون الأول الماضي، عندما قدم هو وCent 50 في حفلو “آرت بازل” للفنان واين وسينثيا بويش في ميامي. شوهد الإثنان وهما يتحدثان ويتعانقان في الحفلة التي حضرتها أيضًا شقيقتا جينر، كيم وكلوي كارداشيان، إضافة إلى سيرينا ويليامز وهيلي بيبر.