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انفصال ماريتا الحلاني وكميل ابي خليل بشكل رسمي!

منذ 10 ساعات
ماريتا الحلاني وطليقها مدير الإنتاج الفني كميل ابي خليل

ماريتا الحلاني وطليقها مدير الإنتاج الفني كميل ابي خليل

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انتشر منذ وقت قصير خبر انفصال”ماريتا الحلاني” ابنة الفنان عاصي الحلاني عن زوجها مدير الإنتاج الفني كميل ابي خليل، بعد اقل من سنتين على زواجهما.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بخبر انفصال الثنائي.

وبحسب بعض المعلومات تم تأكيد هذا الخبر، وجاء أيضاً ان الانفصال حصل فعلا بين الثنائي، الا انه لم يتم ذكر الأسباب التي أدت الى الانفصال، الا ان ماريتا، التي تزوجت مدنيًا من كميل في 7 حزيران 2023 في أبو ظبي، انهت معاملات الانفصال اليوم الثلاثاء في جلسة خاصة عقدت في الامارات، وتمّ الانفصال بكل حبّ ورضا واحترام وتفاهم بين الطرفَين دون أي خلافات.

هذا وكان قد لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حذف كل من ماريتا وكميل ابي خليل صورهما معا عن حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤكد أيضا الانفصال.

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