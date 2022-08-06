السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
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انفصال نجمي هوليوود كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون

منذ 14 دقيقة
كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون

كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون

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قالت وسائل إعلام، الجمعة، إن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان والممثل الكوميدي نجم برنامج المنوعات (ساترداي نايت لايف) بيت ديفيدسون أنهيا علاقتهما الرومانسية بعد مواعدة استمرت تسعة أشهر.

ونقلت إي نيوز ومجلة بيبول ووسائل إعلام أخرى عن مصادر لم تكشف النقاب عنها قولها إن الاثنين انفصلا الأسبوع الماضي. ولم يعلق متحدث باسم كارداشيان ولم يرد ممثل لديفيدسون على الفور على طلب للتعليق.

وبدأت العلاقة بين كارداشيان (41 عاما) وديفيدسون (28 عاما) بعد أن استضافت كارداشيان برنامج (ساترداي نايت لايف) في أكتوبر تشرين الأول عام 2021.

وتخوض كارداشيان إجراءات قانونية لإنهاء طلاقها من مغني الراب كاني وست وتشارك في برنامج واقعي جديد مع عائلتها.

وظل ديفيدسون يعمل ضمن فريق التمثيل في برنامج (ساترداي نايت لايف) ثمانية مواسم قبل إعلان رحيله عنه في مايو أيار.

ويشار إلى أن كيم كارداشيان انفصلت عن زوجها المغني كانيه ويست بعد مرور سبع سنوات على زواجهما حيث أنه لديهما أربعة اطفال، وهذه أول علاقات كيم بعد الانفصال بينما كان كانيه في علاقة مع ارينا شايك ولكنهما انفصلا بعد ثلاثة أشهر فقط.

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