الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
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انقاذ قطة من داخل آلة لبيع المشروبات الغازية

منذ 21 دقيقة
انقاذ قطة من داخل آلة بيع مشروبات غازية

انقاذ قطة من داخل آلة بيع مشروبات غازية

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تمكن رجال الإطفاء، لمتجر وول مارت في ولاية تينيسي الأمريكية، من إنقاذ قطة سمعت صوتًا من داخل آلة بيع إحدى المشروبات الغازية.

وقالت مدينة موريستاون في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الموظفين في متجر Morristown Walmart اتصلوا بإدارة إطفاء Morristown عندما سمعوا قطة صغيرة تبكي من داخل آلة بيع للمشروبات الغازية.

وأضاف المنشور قائلاً: “كان بإمكان الطاقم سماع القطة وهي تبكي. قاموا بفصل الجهاز وإزالة الغطاء عن ظهره ، لكن لم يتمكنوا من رؤية القطة”، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة “يو بي أي” الأمريكية.

كما تمكن رجال الإطفاء من العثور على فتحة أخرى في الماكينة وقاموا بالاتصال البصري مع القطط، وذلك بعد إعطاء الشعور للقطة بالأمان، فيما قام الموظف الذي سمع في الأصل صرخات القطة بتبنيها.

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