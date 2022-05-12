انقطاع الكهرباء في الهند.. يتسبب في زواج شقيقتين من العريس الخطأ

في واقعة غريبة من نوعها، تسبب انقطاع التيار الكهربائي أثناء حفل زفاف مشترك في زواج شقيقتين من العريس الخطأ في الهند.

يرجع السبب الرئيسي وراء هذه الواقعة الغريبة إلى إحداث انقطاع التيار الكهربائي في قرية أصلانا في ولاية ماديا براديش بالهند فوضى في إجراءات الزفاف المشترك.

وحسبما نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية، استمر الكاهن في الطقوس لكنه أربك الزوجين عن طريق الخطأ، حيث أراد أن يسيطر على حالة الفزع التي شهدتها مراسم الحفل.

وقال والد العروستين إن الكاهن أخطأ بتزويج كل فتاة للرجل الخطأ، لأنهما كانتا ترتديان زيا أحمر مشابه بغطاء على الرأس، ومن التقاليد أن يرتدي الرجال الهنود أيضاً حجابا من الزهور خلال الزفاف.

وعلى الرغم من تصحيح الخطأ في وقت لاحق، إلا أنه سلط الضوء على انتشار انقطاع التيار الكهربائي في الهند بسبب الطلب المتزايد على الطاقة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة في البلاد.

وارتفعت درجات الحرارة في شمال الهند إلى 47 درجة مئوية، كما عانت باكستان المجاورة من أشد درجات الحرارة في شهر مارس منذ 61 عاماً، كما ارتفعت درجات الحرارة في جميع أنحاء جنوب آسيا، وارتفعت درجات الحرارة في باكستان عند 47 درجة مئوية.

وعلّق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أبريل: “درجات الحرارة ترتفع بسرعة في البلاد، وترتفع في وقت أبكر بكثير من المعتاد”.

كما دفعت الصدمة الحرارية الأنهار الجليدية في سلاسل جبال الهيمالايا وهندو كوش وكاركورام إلى تسريع ذوبانها السريع، ونشأت حوالي 30 بحيرة جليدية بسبب الارتفاع الأخير في درجات الحرارة معرضة الآن لخطر الفيضانات الخطيرة.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بعد وصول الرياح الموسمية مع بدأ الموسم هذا الشهر.