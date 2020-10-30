انهيار البورصات العالمية يتسبب بخسائر كبيرة لعدد من أغنياء العالم

تسبب انهيار البورصات العالمية، بخسائر كبيرة طاولت عددا من أغنياء العالم، بينهم مؤسس “أمازون” الملياردير الأمريكي جيف بيزوس.

ولفت مؤشر “بلومبيرغ” للمليارديرات إلى أن “بيزوس” خسر 6.8 مليارات دولار يوم الأربعاء، كما خسر مؤسس “فيسبوك” مارك زوكربيرغ حوالي 5.75 مليارات دولار، إلى جانب خسارة مؤسس شركة “تسلا” إيلون ماسك حوالي 4.24 مليارات دولار.

وذكرت مجلة “فوربس” الأمريكية أن إجمالي ثروة أكبر 10 مليارديرات في العالم انخفضت بمقدار 37.36 مليار دولار في يوم واحد، نتيجة الانهيار في البورصات العالمية.

وتسببت هذه الخسائر بخروج زوكربيرغ من قائمة الأشخاص الذين تزيد ثروتهم عن 100 مليار دولار، وانتقل المستثمر وارن بافيت إلى المركز السابع في قائمة أغنى أغنياء العالم، خلف رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني.

ويعود هذا الانخفاض إلى عمليات البيع في أسواق الأسهم العالمية، بسبب الخوف من أضرار الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا.