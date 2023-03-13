انهيار بنك سيليكون فالي.. ما علاقة المسلسل المثير للجدل "ذا سيمبسونز"؟!

غداة إعلان السلطات الأميركية إغلاق مصرف “سيليكون فالي بنك” بعد إفلاسه، تناقلت صفحات على مواقع التواصل مقطع فيديو من السلسلة الكرتونية “ذا سيمبسونز”، قالت إنها توقعت إفلاس البنك الأميركي.

لكن الادّعاء خطأ والصورة المستخدمة في المقطع معدّلة.

ويظهر في الفيديو مشهد من سلسلة “ذا سيمبسونز” داخل مصرف كتب على واجهته بالأحرف اللاتينية “مصرف سيليكون فالي”.

وعلّق الناشرون بالقول “أوّل من توقّع إفلاس بنك سيليكون فالي هو مسلسل الكرتون الأميركي الشهير ذا سيمسونز”.

وجاء تداول هذا المقطع في سياق إعلان السلطات الأميركية، الجمعة، أنها أغلقت مصرف “سيليكون فالي بنك” الذي لم يعد قادراً على تلبية عمليات السحب الهائلة التي قام بها عملاء لأموالهم، وهم ينشطون خصوصاً في مجال التكنولوجيا.

حقيقة المنشور

لكن الادّعاء بأن سلسلة “ذا سيمببسونز” تنبّأت بإفلاس المصرف الأميركي غير صحيح.

فالتفتيش عن الفيديو بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، يرشد إلى المقطع نفسه منشوراً على يوتيوب سنة 2016 ويظهر اسم “فيرست بانك أوف سبرينغفيلد”على واجهة المصرف، وسبرينغفيلد هو اسم المنطقة المتخيّلة التي تجري فيها أحداث المسلسل.

مما يعني أن المقطع عُدّل بإبدال اسم المصرف الأصليّ باسم بنك سيليكون فالي، للإيحاء زيفاً بأنّ المسلسل توقّع إفلاس المصرف.

ويعود المقطع للحلقة 21 من الموسم السادس التي أذيعت عام 1995.

وليست المرة الأولى التي تنتشر فيها منشورات مضلّلة تزعم توقّع السلسلة الأميركية لأحداث بارزة حول العالم، وقد سبق أن فنّدت خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس عددا منها.